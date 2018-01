Gentiloni: «Impegno delle istituzioni per accertare responsabilità»

ROMA - «Rivolgo un pensiero alle vittime dell'incidente ferroviario accaduto a Pioltello, non solo per esprimere cordoglio e vicinanza ai familiari delle vittime ma anche l'impegno delle istituzioni ad accertare come sono andate le cose, le responsabilità, se ce ne sono. Dobbiamo essere particolarmente severi nel garantire la sicurezza dei trasporti soprattutto per i pendolari». Lo ha detto il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni intervenendo alla Conferenza nazionale della Cooperazione allo Sviluppo.