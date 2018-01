Calenda tifa grande coalizione, «ma alla tedesca»

ROMA - «Se fossimo in grado di fare una grande coalizione alla tedesca io sarei a favore. Che questo sia possibile la vedo molto difficile e non è scontato che non sia un problema se fatta all'italiana». Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda intervistato da Massimo Giannini e Jean Paul Bellotto a «Circo Massimo» su Radio Capital.