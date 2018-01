Berlusconi rilancia Tajani premier

ROMA - Se dovesse vincere il cenbtrodestra alle elezioni e "se fosse possibile avere come premier Tajani, sarebbe una bellissima scelta. Una figura molto stimata a livello europeo. Certo sarebbe una perdita per l'Italia a livello Ue. Comunque oltre a lui ci sono altre due possibilità in campo ma non le dico ora. Con gli alleati ne abbiamo parlato». Lo ha detto Silvio Berlusconi a Rtl 102.5