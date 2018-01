Salvini: «Vincolo 3% un numerino che per noi non esiste»

ROMA - «Se ci sono vincoli di bilancio, direttive che danneggiano le famiglie e le imprese italiane per noi non esistono: la direttiva Bolkenstein il governo Salvini non la applica, la direttiva banche che azzera e cancella migliaia di risparmi è contro la Costituzione e non esiste, il numerino 3 se danneggia il risparmio, il lavoro e le famiglie italiane è un numerino che per noi non esiste». Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in conferenza stampa a Montecitorio interpellato sulle divergenze con Silvio Berlusconi sul tema dei vincoli europei.

Verba volant scripta manent

«Verba volant scripta manent: il punto 3 del programma comune del centrodestra prevede meno vincoli dall'Europa, no a politiche di austerità, revisione dei trattati europei, prevalenza della Costituzione italiana sul diritto comunitario, tutela in ogni sede degli interessi italiani. Punto», ha concluso.