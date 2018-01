Meloni: «Io sono nemica della globalizzazione incontrollata»

«Fratelli d’Italia difende la qualità e l’eccellenza italiana e il made in Italy contro la contraffazione e la concorrenza sleale. Vogliamo valorizzare tutto quello che è marchio italiano e investire su tutte le aziende che producono lavoro in Italia e che non delocalizzano». Lo ha scritto il presidente di Fratelli d'Italia e candidata premier, Giorgia Meloni sulla sua pagina Facebook.