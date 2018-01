Meloni: «Ecco come difenderemo la famiglia tradizionale»

ROMA - «Il punto del programma del centrodestra che sicuramente mi rappresenta di più è l'imponente piano di sostegno alla natalità ma fatto in Italia voluto da Fratelli d'Italia. Se non invertiamo i dati sulla demografia la nostra nazione è destinata a scomparire. Se in Italia non torniamo a fare figli non può reggere il sistema di protezione sociale, non può reggere il sistema pensionistico, non può reggere il sistema sanitario: abbiamo una società che sta invecchiando in maniera estremamente veloce e questo significa che avremo sempre molte più persone da mantenere di quante lavorino per mantenerle». Lo ha detto Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia a Radio Rai Uno.

La soluzione è incentivare le famiglie a fare i figli

«La soluzione è incentivare le famiglie a fare i figli, aiutare le giovani coppie a essere stabili, fare in modo che i servizi possano funzionare, che ci siano asili nido gratuiti per tutti, che le donne non debbano scegliere tra il mettere al mondo un bambino e un posto di lavoro, che le aziende non debbano discriminare o si trovino sempre a dover preferire un uomo ad una donna in età fertile perché non conviene assumerla - spiega Meloni -. Fratelli d'Italia ha chiesto alla coalizione di scrivere nero su bianco il Piano di incentivo alla natalità e abbiamo pronto un pacchetto di proposte importanti e precise che metteremo in atto una volta al governo».