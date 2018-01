Di Maio: «Faremo convergenze programmatiche e non alleanze»

ROMA - «Per chiarire una volta per tutte: faremo convergenze programmatiche e non alleanze». Così Luigi Di Maio, il candidato premier del Movimento 5 Stelle, risponde, in una intervista al Corriere della Sera, su uno dei possibili scenari post-voto: quello in cui il Movimento, pur vincendo le elezioni, non conquistasse la maggioranza dei seggi in Parlamento.



I 20 punti

«Avremo venti punti, tra cui ridurre le tasse a imprese e lavoratori, dare incentivi concreti alle famiglie con figli, non permettere mai più che un italiano o un pensionato viva sotto la soglia di povertà, liberare le imprese dalla burocrazia, combattere seriamente la corruzione, tagliare sprechi e privilegi per investirli in settori ad alto moltiplicatore per dimezzare subito la disoccupazione giovanile. E allora vedremo chi vorrà dire no a questi punti», conclude Di Maio.