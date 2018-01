Meloni: «Via la protezione umanitaria, ha salvato solo le coop»

ROMA - «Nel corso di Porta a Porta ho ribadito che il contrasto dell’immigrazione clandestina è un' assoluta priorità di Fratelli d’Italia al governo. Tra i provvedimenti che intendiamo mettere in atto c’è anche l’abolizione dell’anomalia tutta italiana chiamata 'protezione umanitaria' ma che noi chiamiamo protezione delle cooperative perché in questi anni è servita solo a far arrivare in Italia più gente che non ne aveva diritto e a mantenerla con i soldi degli italiani». Lo ha scritto su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.