Di Maio nega caos in parlamentarie: «Giornali blaterano»

ROMA - Gli aspiranti parlamentari che si sono candidati alla selezione del Movimento cinque stelle «erano diecimila». Un dato che ha rivelato, ai microfoni di Radio 24, il candidato premier dei Cinquestelle Luigi Di Maio sottolineando che «sono stati selezionati in maniera ferrea» perchè «non siamo una navicella che porta chiunque in Parlamento». Le parlamentarie si sono concluse, ieri sera, senza ricorrere all'ipotesi di una proroga per i «picchi di traffico» che hanno fatto registrare «una vera e propria corsa virtuale ai seggi», ma, sottolinea il blog di Beppe Grillo, si sono svolte «con regolarità e in sicurezza grazie alla verifica via sms di tutti coloro che hanno partecipato alle votazioni».

I giornali blaterano

Caos? Per i Cinquestelle di caos «blaterano i giornali» ma non c'è stato «nulla di preoccupante» solo qualche rallentamento. «Non è vero che il sistema è andato in tilt», ha ribadito Di Maio stamani invitando poi chi lo vorrà sfidare alle urne a candidarsi a Pomigliano. «Per il Movimento cinque stelle ci si può candidare solo dove si è residenti. Quindi, chi vuole venire a sfidarmi, può venire nel collegio di Pomigliano D'Arco, che è quello dove mi candiderò» ha puntualizzato ribadendo che «con le parlamentarie si sono avvicinati al Movimento molti volti nuovi che lo faranno crescere».