Meloni: «I media ingigantiscono il pericolo fascismo»

ROMA - «Non c'è un pericolo di ritorno del fascismo», semmai c'è «la tendenza di alcuni media a ingigantire questo fenomeno». Lo ha sostenuto Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ospite su ReteQuattro a «Dalla vostra parte». E ha aggiunto: «Poi vorrei capire cosa certe persone intendono per fascismo. Orlando mi ha dato della fascista, e questi stanno facendo una legge che impedisce a chiunque loro decidono sia fascista di fare qualunque cosa. Chi stabilisce cosa sia fascista e cosa non lo è? Rischia di diventare un 'Cuciamo la bocca a chi non la pensa come noi'».