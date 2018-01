Di Maio: «Solo io candidato premier, coalizioni sono ammucchiate»

ROMA - «Renzi ora sta dicendo: non mi interessa fare il premier, basta sia uno del Pd. Fatemi capire... Il paradosso è che siamo rimasti gli unici ad avere un candidato. Adesso tutti si dileguano». Lo ha sottolineato Luigi Di Maio, candidato premier M5S, a Corrierelive. «Siccome sono ammucchiate e non coalizioni non trovano un candidato», ha aggiunto. «Nel centrodestra chi è il candidato presidente del Consiglio? - chiede Di Maio - Uno (Berlusconi) è ineleggibile, l'altro (Salvini) dice di esserlo ma Berlusconi non è d'accordo, Meloni chiede le primarie, facciamo un grande esperimento sulla pelle degli italiani?».

Il M5s sarà la prima forza politica

«Se non dovessimo avere i numeri faremo un appello pubblico a tutti i gruppi parlamentari, non possiamo farlo adesso perchè non sappiamo quale consistenza avranno, nè se Liberi e Uguali supererà lo sbarramento». Lo ha detto Luigi Di Maio, candidato premier M5s, a Corriere live rispondendo sulle alleanze dopo il voto. «A chi dare l'incarico lo deciderà il presidente Mattarella, io non pretendo qualcosa - ha aggiunto Di Maio -, penso che il M5s sarà la prima forza politica, eleggerà il gruppo più grande in Parlamento e vogliamo fare in modo che il paese non piombi nel caos ma dare un governo al paese».