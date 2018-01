Di Maio copia ancora Salvini: «Aboliremo obbligo vaccinale»

ROMA - Il Movimento 5 stelle vuole ridurre il numero dei vaccini obbligatori, se andasse al governo introdurrebbe una norma per tornare alla situazione precendente alla legge Lorenzin. «Faremo una legge - ha spiegato il candidato premier Luigi Di Maio, ospite di Un giorno da Pecora su Radio 1 Rai - per raccomandare l'utilizzo dei vaccini. Noi siamo a favore della raccomandazione e per l'obbligo come era inteso come era inteso anche prima del decreto Lorenzin». Una presa di posizione subito oggetto di polemici commenti, soprattutto da parte di esponenti del centrosinistra: il deputato dem Federico Gelli ha parlato di «ambiguità intollerabile» del M5S, per la sua collega di gruppo Alessia Morani «il M5S è un vero pericolo per la salute pubblica». E il senatore democratico Andrea Marcucci, dal canto suo, ha commentato: «C'è un'unica destra populista, che viene da un altro secolo e da un altro Paese, e che mette insieme Di Maio, Salvini, e Berlusconi».

Salvini? Le spara ogni giorno

Di Maio ha negato, nel corso della stessa trasmissione radiofonica, che la sua posizione sia sovrapponibile a quella del segretario della Lega, Matteo Salvini: «Ma quando mai. Mi permetto di dire che ormai Salvini le spara ogni giorno ma è Berlusconi che comanda a casa sua». Poi, su Facebook, ha attaccato una testata giornalistica in particolare: «Da Repubblica.it - ha scritto - arriva l'ennesima fake news. Il quotidiano on line titola: 'Di Maio come Salvini: 'No all'obbligo sui vaccini, siamo per raccomandazioni». Eppure ad Un Giorno da Pecora Radio1 sono stato chiarissimo: «Noi siamo a favore della raccomandazione dei vaccini e per l'obbligo, ma come era inteso prima del decreto Lorenzin».