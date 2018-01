Grasso riapre al M5s

ROMA - - I Cinquestelle sono «un soggetto politico con cui fare i conti», anche se sono «inaffidabili, ondivaghi, con loro è difficile trattare». Lo ha detto il leader di Liberi e Uguali Pietro Grasso intervistato a Circo Massimo su Radio Capital. Pur senza sbilanciarsi su possibili accordi Grasso ha spiegato di non avere nessuna pregiudiziale verso il M5s: «Useremo lo stesso metodo adottato in Lombardia e Lazio, valuteremo il loro programma». In ogni caso l'unica vera pregiudiziale culturale e ideologica «è nei confronti della destra».



Con Boldrini nessuna polemica

Le polemiche con Laura Boldrini? «Per LeU il pluralismo è normale, le polemiche sono spesso giornalistiche e sono rientrate. Ci sono posizioni diverse da ricondurre a unità», ha risposto Grasso.