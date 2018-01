Salvini rassicura: «Via Fornero e nessun inciucio»

ROMA - «Io chiedo agli italiani non il voto, io chiedo la fiducia per la mia storia e la mia coerenza». Dunque «alcuni punti» del programma «non si discutono. Se io vinco le elezioni, il 5 marzo la Fornero si cancella». Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, ospite di InMezz'ora su RaiTre. Quanto alla diversa posizione di Forza Italia, Salvini ha aggiunto: «Silvio Berlusconi dice: 'Se ci sono aspetti positivi nella Fornero vanno tenuti'. Io di aspetti positivi non ne vedo nenache uno. E questo abbiamo scritto nel programma».

Nessun minestrone

Sull'aliquota della flat tax proposta dal centrodestra «entro settimana prossima ci sarà un numero, per essere seri. E dovrà essere più vicino al 15% che non al 23% visto che già oggi la metà degli italiani pagano il 23. Io voglio aiutare i ceti medi, quindi sarà sicuramente inferiore al 20%», ha detto Salvini, circa le divergenze con Forza Italia e Silvio Berlusconi sulla aliquota da fissare. «Ci sono economisti che ci stanno lavorando, e il sistema sta in piedi: perchè pagherà chi oggi non paga e chi oggi paga pagherà di meno», ha sostenuto Salvini. «O abbiamo una maggioranza che ci permette di portare avanti i nostri progetti con coerenza per 5 anni o non sarò disponibile a nessun'altro governo» ha ribadito il leader della Lega. «Sono convinto che il 40% per il centrodestra sia assolutamente raggiungibile visto che partiamo dal 37-38. Mai nella vita farei accordo con Renzi, con la sinistra, con Boldrini. Non propongo minestroni - ha insistito - nè col Pd nè coi M5s. Io chiedo agli italiani di darci la maggioranza, come da vent'anni succede in Veneto e in Lombardia. Lo stesso schema di Lombardia e Veneto offerto a 60 milioni di italiani».