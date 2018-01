Meloni: «In Lazio siamo la prima forza, proponiamo Rampelli»

ROMA - «Gasparri sarebbe un buon candidato ma noi abbiamo messo sul tavolo il nome del nostro capogruppo alla Camera, Fabio Rampelli. E Fdi nel Lazio è il partito di maggioranza relativa». Lo afferma la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni a Cartabianca, su Raitre. E sulla discesa in campo di Sergio Pirozzi Meloni sottolinea: «L'ho sentito e gli ho detto che se non fosse possibile, come mi pare, arrivare a una convergenza sul suo nome sarà lui a decidere se vorrà dare una mano al centrodestra a vincere o a perdere», se confermasse la candidatura.