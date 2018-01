Berlusconi frena Salvini sulla riforma Fornero, e sulle molestie alle donne...

ROMA - «Approfondendo l'argomento» dell'abolizione della legge Fornero «con nostri economisti e abbiamo visto che alcune cose bisogna mantenerle come sono». Lo afferma Silvio Berlusconi a 'Porta a porta'. «Crediamo - spiega - che sia una cosa comprensibile e corretta che salga l'età di chi va in pensione perché sale l'età media. Ma con il sistema contributivo possiamo superare il limite, quindi se uno vuole andare in pensione a 50 anni può farlo prendendo quanto ha versato».