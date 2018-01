Noi con l'Italia presenta il simbolo (con lo scudo crociato): puntiamo al 6%

ROMA - «Nei prossimi giorni la nostra presenza sarà sempre più decisiva e determinante. Siamo indispensabili per trasformare la vittoria politica del centrodestra in una vittoria numerica che dia stabilità». Lo ha detto Raffaele Fitto, presidente di Noi con l'Italia, in conferenza stampa. «Non stiamo facendo - ha aggiunto - qualcosa di verticistico ma un movimento politico. I sondaggi ci fanno intorno al tre per cento e non siamo nemmeno partiti. Penso che possiamo puntare almeno al 6 per cento. È un obiettivo realistico».

Ferrero (Sampdoria): Ho molti amici qua dentro

«Certo che vado a votare: penso che tutti gli italiani dovrebbero andare a votare perché è l'unica espressione che ci permette di dire la nostra. Il resto è noia». Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, spunta a sorpresa alla conferenza stampa della presentazione del simbolo di Noi con l'Italia e risponde alle domande dei giornalisti. «Ho molti amici qua dentro - spiega - stimo delle persone al di là della politica. C'è Pino Galati, siamo amici, sono venuto un attimo a trovare lui perché dobbiamo andare a vedere una partita in Spagna». A chi gli domanda se gli piace la nuova formazione politica del centrodestra dice: «L'Italia mi piace, sono un italiano vero, come il cantante» ma nessuna candidatura: «Lavoro e penso al calcio, al cinema, alla cultura». Il ritorno di Berlusconi? «Berlusconi è un grande, è una bella rivincita per lui. Io non sono un politico». E assalito da telecamere e fotografi chiude: «Me ne posso anna'? Me sento prigioniero».