Salvini: «Cancellerò l'obbligo vaccinale»

ROMA - Se la Lega andrà al governo «cancelleremo le norme Lorenzin» sull'obbligo vaccinale. Lo ha detto Matteo Salvini in un tweet, spiegando così la posizione della Lega: «Vaccini sì, obbligo no». «Da papà che ha scelto e, non per obbligo, ha vaccinato i suoi figli e che ben conosce le utilità ma anche i rischi legati a questa scelta, consiglio a tanti chiacchieroni la lettura di questo testo, assolutamente scientifico, del prof. Paolo Bellavite: 'Vaccini sì, obblighi no'». Lo ha scritto su twitter il leader della Lega, tornando sulla polemica con gli alleati e con la ministra Lorenzin sulle vaccinazioni obbligatorie.