Fornero: «Da Salvini pochezza di idee e facilonerie»

ROMA - «Quando da Arcore esce il concetto 'Aboliamo la Fornero', mi vengono in mente due cose: la prima è che c'è una paranoia da parte del segretario della Lega e poi che c'è una certa ambiguità nella formulazione di questo concetto: Berlusconi sa che la legge Fornero dal punto di vista finanziario non si può abolire se il paese non si vuole suicidare». Così la ex ministra del Lavoro Elsa Fornero a Radio anch'io, condotto da Giorgio Zanchini su Radio 1 Rai.



La riforma era necessaria

«La legge Fornero - ha spiegato - è stata preparata in 20 giorni e approvata con larga maggioranza. Non si dice mai che la legge ha anche degli effetti positivi. Mi rincresce che non ci sia stato tempo di fare dei tagli a certi privilegi, a mio avviso anche anticostituzionali. Di Maio non ha torto quando dice che si può intervenire sulle pensioni d'oro. Certo, si può modificare, il contenuto non è perfetto: l'Ape social per esempio è un aggiustamento che migliora la legge Fornero. Si parla sempre male di questa legge ma si dimentica sempre che non si poteva continuare così. La riforma era necessaria. E' questa la grande ipocrisia».