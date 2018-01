Renzi: «Berlusconi pericolo per l'economia, 5 stelle dei falliti»

ROMA - Non è vero che i 5 stelle vanno messi alla prova del governo, nelle città questa prova l'hanno già affrontata e l'hanno fallita, secondo Matteo Renzi. Parlando a 'Otto e mezzo' il segretario Pd dice: «Non è vero che non li abbiamo provati. I 5 stelle non sono soltanto quelli delle scie chimiche, sono un partito politico che ha dimostrato di fare cose che non aiutano il Paese». Aggiunge Renzi: «Milano sta andando alla grande, Roma ha avuto la sua occasione con le Olimpiadi e i 5 stelle hanno detto no. Roma ha avuto 'spelacchio'». Per il leader Pd «chi vuole votare i 5 stelle dovrà valutare quali sono le idee e i progetti concreti in campo. Sull'Europa Luigi Di Maio pensa che al referendum sull'euro bisognerebbe votare no. A me sembra una cosa enorme, se accettiamo di uscire dall'Euro sarebbe una tragedia enorme».

Berlusconi un pericolo per l'economia

Silvio Berlusconi non è un pericolo per il Paese ma «per l'economia», il leader di Fi ha «governato più di De Gasperi e di Aldo Moro, ma ha combinato poco...», ha detto Renzi.