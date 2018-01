Renzi: «Boschi sarà candidata in più posti, come me»

ROMA - Maria Elena Boschi sarà nelle liste Pd alle elezioni, lo ribadisce Matteo Renzi durante 'Otto e mezzo', precisando che la sottosegretaria si candiderà in «più posti», come del resto «tutti i dirigenti Pd». «Il sottosegretario Boschi sarà candidato, ma sicuramente sarà candidato penso in più di un posto, come tutti gli altri. Come io mi candiderò nel collegio di Firenze e poi ragionevolmente in Lombardia e in Campania. Vale per tutti i dirigenti del partito, anche la Boschi».

Da Gentiloni a Padoan

Renzi ha aggiunto: «Nelle liste Pd si candiderà Paolo Gentiloni, Pier Carlo Padoan, personalità della società civile - persone in prima linea nella lotta per la legalità, in particolar modo al mezzogiorno; in prima linea nella lotta per combattere le superstizioni, per esempio nei vaccini».