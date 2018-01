Padoan conferma la candidatura: «Ci sono stati dei contatti»

BRUXELLES - Il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan non esclude una sua candidatura alle prossime elezioni politiche anche se, puntualizza in un'intervista al Corriere della Sera, «al mio futuro non ho pensato. Nessuno me l'ha chiesto, e io non chiedo nulla». Pressato successivamente dai cronisti il ministro si è lasciato sfuggire: «Ci sono stati dei contatti riguardo la mia candidatura».

Il rapporto con Renzi

Se glielo chiedessero? «Non lo escluderei. Si può servire il proprio Paese - risponde Padoan - in vari modi. Anche dall'estero, come ho fatto per 12 anni. L'importante è continuare a dare il mio contributo perché l'Italia prosegua nel percorso di riforme, crescita, risanamento». Quanto al rapporto con Matteo Renzi, il ministro dell'Economia lo definisce così E il rapporto con Renzi com'è stato? «Molto interessante, faticoso, stimolante. Sempre dialettico. In alcuni casi il governo prese decisioni che io avrei preso in modo diverso». Ad esempio? «Io avrei tagliato prima le tasse alle imprese, in modo che assumessero. Ma Renzi disse: no, siamo in una fase recessiva, dobbiamo sostenere le famiglie; e impose gli 80 euro. Devo riconoscere che aveva ragione lui. Eravamo in disaccordo sul rapporto deficit-Pil: lui voleva lasciarlo invariato, io volevo diminuirlo; e quella volta prevalse la mia posizione. Su quasi tutto abbiamo avuto una discussione molto franca».