Santoro torna in Rai, sul canone: «Populista dire di abolirlo»

ROMA - «E' populista» secondo Michele Santoro la proposta di abolizione del canone Rai. Il giornalista, a margine della presentazione del suo nuovo programma di Rai3, «M», ha affermato: «E' una proposta che viene dopo un'altra decisione, quella di mettere il canone in bolletta, e son passati tropi pochi mesi. Un'azienda che deve fare un suo percorso non deve essere sottoposta continuamente a degli stress test, perché altrimenti il tentativo di prendere una strada di riforma dell'azienda per affrontare un futuro, che in questo momento è dominato dalle multinazionali, non si farà mai».

Un modo per ricordare alla Rai che chi comanda è sempre la politica

Per Santoro questa proposta è anche «un modo per ricordare alla Rai che chi comanda è sempre la politica» e, ha aggiunto: «Farlo in campagna elettorale lo trovo anche di pessimo gusto».