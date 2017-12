De Luca dopo la gaffe del dito medio: «Ora diranno che vi voglio uccidere»

NAPOLI - Teatrino del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, con i giornalisti in occasione degli auguri di buon anno ai membri della giunta regionale all'interno di palazzo Santa Lucia. Il presidente della Campania ha ironizzato, chiedendo di non essere fotografato con il coltello preso in mano per affettare un panettone, dicendo: «Non fate fotografie altrimenti domani uscira' che voglio uccidervi».

Il dito medio era per Spelacchio

Per chiarire il suo riferimento De Luca ha parlato della sua gaffe pre-natalizia, quando parlando della morte dell'albero di Natale di Roma, Spelacchio, ha mostrato il dito medio verso i banchi del Movimento 5 stelle: «Il dito medio era rivolto all'albero di Roma, da domani usero' il mignolo»