Meloni: «Ennesima pessima finanziaria, si spendono miliardi che non si hanno»

ROMA - «La manovra economica del governo è il colpo di coda finale del PD, che fa gli interessi di tutti, tranne che degli italiani»: lo ha scritto sulla sua pagina Facebook la fondatrice di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Per Meloni si tratta dell'«ennesima» pessima finanziaria, perché «si spendono miliardi che non si hanno». Secondo l'ex ministra della Gioventù quindi i costi di questa manovra saranno «scaricati sul prossimo governo» e ciò significa che «si è consapevoli di non tornare a governare».