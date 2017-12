Poletti: «Comportamento di Amazon inaccettabile»

ROMA - «Adesso Amazon ha passato il segno. Quel che è avvenuto oggi a Piacenza è inaccettabile. Sono in gioco elementari diritti dei lavoratori. Voglio credere che il governo non si limiterà alle parole e ai pur lodevoli sforzi del prefetto. Qui non si parla di Piacenza, si parla dell'Italia». Lo dichiara Pier Luigi Bersani, esponente di Liberi e Uguali.

Furlan (Cisl): comportamento di Amazon è grave ed inaccettabile

«E' giusta la protesta dei sindacati di categoria. Il comportamento di Amazon è grave ed inaccettabile. Per noi è una vertenza simbolo di una nuova stagione di rispetto del ruolo dei lavoratori e del sindacato. Il Governo richiami questa azienda a relazioni industriali corrette.

Non si può lasciare che la logica del profitto prevarichi su qualsiasi altro valore». E' quanto sottolinea su twitter la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, sulla vicenda Amazon.