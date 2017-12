Lorenzin pronta a ricandidarsi, ma vuole un ministero

ROMA - «Saremo alleati col Pd se ci saranno le condizioni per farlo». Perchè «non siamo la quarta gamba e non lo saremo. Se devo fare una roba di cespugli, sto a casa con i miei figli; nè mi interssa mettere insieme ras territoriali». Dunque «non è mica detto, bisogna vedere se ci sono le condizioni politiche, ma vorrei mettere in campo una cosa diversa». Così Beatrice Lorenzin, ministro della Salute e leader di AP dopo il passo indietro di Angelino Alfano e la 'scissione consensuale' da chi ha scelto il centrodestra.

Voglio superare Ap

Ospite di Coffe Break su La7, Lorenzin spiega il suo obiettivo: «Superare AP, partire dall'eredità di questi anni ma andare oltre, allargarci: realizzare un nuovo soggetto politico che si forma attraverso le elezioni ma che parte dai contenuti». Un soggetto che, se riuscirà a nascere, «manterrà la coalizione politica di questi 5 anni perchè dobbiamo raccontare la straordinaria stagione di riforme che c'è stata in questi 5 anni, e consolidare la crescita che le riforme hanno prodotto». Alle prossime elezioni, infatti, «la sfida non sarà tra Berlusconi e Cinque Stelle. È un maggioritario finto: non esiste il voto utile, ma molti voti inutili. La sfida sarà tra estremisti e incapaci da una parte, e i moderati dall'altra».