Ius soli, Bonino: «E' ancora possibile far ragionare la gente»

ROMA - «Mostrare ieri da Fabio Fazio il simbolo di +Europa, una lista che in poco tempo e con l'Italia sotto la neve dovrà raccogliere le firme, è stato un modo per poter dire a milioni di italiani che alle prossime elezioni noi ci saremo. Il Pd? La legge elettorale non parla né di programmi comuni, né di candidati premier comuni. Prevede un apparentamento tecnico. Con il Partito democratico abbiamo piattaforme diverse su diversi punti. In questa campagna elettorale però dobbiamo frenare l'ondata sovranista, nazionalista, anche un po' razzista, che va alla grande in molti paesi europei, e difendere con le unghie e con i denti il progetto europeo, che è l'unico futuro possibile in questo mondo così incerto». Lo ha detto la leader di +Europa, Emma Bonino, intervenendo questa mattina a Circo Massimo su Radio Capital.

I 28 staterelli europei

«Se alziamo lo sguardo oltre il Grande Raccordo Anulare, vediamo Putin da una parte e Trump dall'altra, il dramma del Mediterraneo che è a ferro e fuoco, la Cina e l'India: la sola idea di avere 28 staterelli ognuno per conto suo alla deriva fa tremare. Difendiamo questa Europa perché è l'unico modo per renderla migliore», osserva Bonino che sulla proposta dell'obiezione di coscienza negli ospedali cattolici lanciata dall'arcivescovo di Trieste e dall'arcivescovo di Torino ha spiegato: «Le leggi dello Stato vanno applicate, le istituzioni si attrezzino in modo da far applicare la legge. L'obiezione di coscienza la stiamo vedendo anche nei confronti della legge contro l'aborto clandestino, la 194: in alcune regioni non è applicata da nessuna parte, mentre il Lazio, ad esempio, ha preso già delle iniziative con concorsi per medici non obiettori. Chi deve fare rispettare le leggi per tutti i cittadini deve attrezzarsi senza che i cittadini debbano giudicare le coscienze altrui. Il mio testamento biologico? L'ho fatto al Senato durante il tragico e volgare dibattito su Eluana Englaro, ma come se non bastasse l'ho fatto anche dal notaio».

Un dovere lottare per ius soli

«Sullo Ius soli - ha continuato Bonino - non c'è molto da sperare dal punto di vista aritmetico. Ma non c'è niente di più fragile della politica. Può succedere che possono anche cambiare idea. Il nostro dovere è non smettere di lottare ed evitare di farci dire delle bugie tipo 'non c'è tempo': ho abbastanza esperienza parlamentare per sapere che quando c'è l'interesse si fanno sedute notturne, diurne, a pranzo, a cena. Non è una questione di tempo: dobbiamo continuare - ha concluso la leader di +Europa - ad esercitare pressione politica».