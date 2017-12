Di Maio: «Pronti a fare governo con chiunque appoggi il nostro programma»

MILANO - «La nostra idea è di presentare la squadra di governo prima delle elezioni» e «la sera delle elezioni fare un appello a tutte le forze politiche per metterci insieme sui temi e non sugli scambi di poltrone». Lo ha affermato Luigi Di Maio, candidato premier del Movimento 5 Stelle a margine di un incontro alla Cna a Milano. «Quindi sia chiaro: eliminiamo dal vocabolario le parole alleanze e coalizioni, ci saranno programmi per cambiare il Paese e chiederemo a tutti di aderire. Chi risponderà, lo incontrerò, gli faremo presente chi sono i nomi dei nostri ministri e del nostro presidente del consiglio e chiederemo la fiducia andando dal presidente della Repubblica e quindi indicando la squadra: nessun fraintendimento su questo», ha aggiunto Di Mio. «Il nostro appello - ha concluso - è a sostenere la fiducia a noi sulla base di convergenze programmatiche».