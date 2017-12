Di Maio scappa dal confronto in Tv con Salvini

ROMA - «Noi faremo un appello la sera delle elezioni perchè sono sicuro che saremo la prima forza politica del paese, vedremo quali saranno i numeri ma sono certo che Pd e Fi non saranno maggioranza». Lo ha detto Luigi Di Maio a Mezz'ora in più. «Chi risponderà sarà incontrato per mettere in piedi le priorità di governo ma non so quale sarà la consistenza di questo o quel gruppo parlamentare - ha aggiunto il candidato premier M5S a proposito di una alleanza con Liberi e Uguali o con la Lega - perchè ci sono ancora due mesi di campagna elettorale. Il numero magico è 51% dei seggi parlamentari per dare certezze al Presidente della Repubblica» «Parleremo con tutti coloro che aderiranno - conclude Di Maio - se mi parla di Grasso o Salvini non so quanti parlamentari avranno ma spero che ce la faremo da soli».

La fuga davanti a Salvini

Intanto quando Lucia Annunziata ha attivato il collegamento con il leader della Lega nord, Matteo Salvini, chiedendo a Di Maio se fosse disponibile ad un confronto, il candidato premier del M5s si è alzato e ha abbandonato lo studio dicendo: «Lascio volentieri la parola al suo ospite». Salvini dal canto suo ha commentato la ritirata di Di Maio come un gesto «democristiano», dicendosi disponibile ad un confronto con lui e con Renzi.