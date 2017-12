Di Maio: «Alleati con Usa. Gentiloni bis? Chiedo scatto d'orgoglio agli italiani»

ROMA - «Io continuerò il mio rally in giro per l'Italia a parlare con tutte le persone possibili a raccontargli che cos'è il Movimento. In questi giorni di fake news su di noi, quando viene fuori la verità su di loro è molto evidente che chi ci attaccava lo faceva per coprire le sue schifezze. Oggi abbiamo saputo anche dai servizi segreti italiani che non c'è mai stata nessuna ingerenza o favoritismo russo per il Movimento 5 stelle o sul no al referendum». Lo ha detto il candidato premier del M5S, Luigi Di Maio, nel suo video a commento delle dichiarazioni del presidente della Consob, Giuseppe Vegas, nella commissione di inchiesta sulle banche, a proposito dei suoi incontri sul tema con l'allora ministra Maria Elena Boschi.

Se non avremo 40% dialogo con tutti

M5s proverà a raggiungere il 40% per governare ma se non arriverà a quella soglia avvierà "consultazioni con tutte le forze politiche» per chiedere la fiducia a un proprio governo ha detto Di Maio parlando a Radio anch'io. «Ho sempre detto che M5s si vuole prendere la responsabilità di dare un governo al paese. Col 40% ce la facciamo da soli, sennò sarà nostro dovere avviare consultazioni con tutti per avviare un governo e chiedere la fiducia sulla squadra che avremo presentato prima delle elezioni».