Gentiloni: «Biotestamento passo avanti per il Paese»

BRUXELLES - «Dal Senato via libera a una scelta di civiltà. Un passo avanti per la dignità della persona». Così il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, commenta su twitter l'approvazione definitiva della legge sul biotestamento. «Credo che sia una decisione del Parlamento che fa fare passi in avanti a tutti in termini di civiltà per il Paese e dignità per la persona umana», ha ribadito il presidente del Consiglio da Bruxelles, rispondendo ai giornalisti che chiedevano un commento sull'approvazione della legge sui biotestamento.