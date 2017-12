Biotestamento, Giovanardi: «Si potranno sopprimere i bambini»

ROMA - Sconforto per il senatore, Carlo Giovanardi dopo l'approvazione al Senato del Biotestamento, che ora diventerà legge. Secondo il politico cattolico con questa norma i primi a perdere saranno i «bambini», che potranno essere «soppressi» nel caso si trovino in una situazione di malattia inguaribile. Insomma per Giovanardi il biotestamento è una «sconfitta» per l'Italia e tutti gli italiani.

I bambini potranno essere soppressi

Ai microfoni de Il Fatto Quotidiano Giovanardi ha dichiarato: «Perdono i bambini, che potranno essere soppressi se c’è un contrasto tra i medici e chi ha la responsabilità di questi bambini. Io vorrei sapere nella medicina d’urgenza cosa potranno fare i medici vincolati da disposizioni magari di 30 anni prima. Si è andati verso una forma di eutanasia passiva. Con questa legge a un bambino italiano potrebbe capitare quello che è accaduto in Inghilterra al piccolo Charles».