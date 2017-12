Brunetta: «Accoglieremo il figlio prodigo di Ap, ma si vince anche senza»

ROMA - «I sondaggi continuano ad essere favorevoli per il centrodestra unito: stiamo crescendo quasi di un punto a settimana, siamo tra il 38 e il 39%, e riteniamo di poter arrivare al 40% entro la fine dell'anno. Se a questi dati aggiungiamo quanto potrà arrivare dalla spaccatura di Ap, che prenderà una decisione importante nelle prossime ore, allora il quadro politico dei consensi cambierà ancora di più». Lo ha detto Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, parlando con i giornalisti in sala stampa a Montecitorio.

«A sinistra interessante la dinamica che sta prendendo il partito di Grasso a scapito del Partito di Renzi. Molto probabilmente avremo la nuova formazione di sinistra intorno al 10% e un Pd intorno al 20%, con relative conseguenze soprattutto per i collegi uninominali - ha aggiunto -. Questo è il quadro: centrodestra unito e in buona salute. Si sta lavorando ai programmi e dopo lo scioglimento della Camere si lavorerà alle liste. Nel centrodestra un sereno vincente, nella sinistra una tempesta perdente. Questo non può che rallegrarci».