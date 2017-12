Salvini: «Pd chieda scusa e rimborsi risparmiatori truffati»

ROMA - Maria Elena Boschi avrebbe dovuto chiedere «scusa» ai risparmiatori che hanno perso soldi con i fallimenti delle banche, secondo Matteo Salvini. Parlando a 'Non è l'arena' su La7, il leader della Lega ha risposto così quando gli è stato chiesto se lui creda alla versione data dalla Boschi sulla vicenda. «Il problema non è se io credo alla Boschi». Il punto, ha aggiunto, è che «capita di sbagliare, ma quando sbagli chiedi scusa. Io non ho ancora sentito chiedere scusa ai risparmiatori truffati da quando sono al governo».