Minniti: «Non è aria» per anti-democratici

ROMA - «A chi pensa di mettere in atto pratica antidemocratiche dico: 'non è aria'». Così il ministro dell'Interno, Marco Minniti, in un colloquio-intervista alla Fiera della piccola e media editoria, a Roma, ha risposto all'episodio avvenuto ieri a Roma con ub blitz dei militanti di Forza Nuova davanti alla sede editoriale di Repubblica-L'Espresso. «C'è un confine che non può essere oltrepassato e non sarà consentito a nessuno di oltrepassare», ha aggiunto Minniti. «Contro le intimidazioni e le azioni provocatorie di gruppi estremisti - ha aggiunto Minniti- saranno applicati gli strumenti di legge e di polizia per impedirli».