Alemanno e Storace: «Noi con Salvini», il Pd arriccia il naso

ROMA - «Forza Italia dichiara ogni giorno di far parte orgogliosamente della famiglia del Partito popolare europeo. La Lega ogni minuto si smarca dall'alleato con posizioni divergenti sull'Europa, sulla leadership e sulla giustizia. Più che un campo moderato sembra un campo minato e alle prossime elezioni il centrosinistra sarà la prima forza politica del Paese». Lo afferma Gianfranco Librandi, deputato del Pd.

Moderati sceglieranno in massa centrosinistra

«Vorremmo capire dai moderati del centrodestra - aggiunge - come pensano di coniugare i valori popolari con il populismo di Salvini che ora ha formato un asse sovranista anche con Alemanno e Storace. Ho l'impressione che gli elettori moderati, visti certi compagni di squadra, sceglieranno in massa il centrosinistra».