D'Alema: «Famiglie con 3mila 500 euro possono pagare l'Imu»

ROMA - Matteo Orfini non può permettersi di dire che le posizioni di Massimo D'Alema sono ridicole, l'ex premier lo ha detto parlando a 'Otto e mezzo'. Orfini aveva infatti definito ridicolo un D'Alema ora sulle posizioni di Corbyn, dopo una vita politica da uomo della sinistra di governo. «Conosco Orfini fin da piccolo, non può permettersi di dire che faccio ridere». «Tra l'altro - ha aggiunto - questi atteggiamenti, ticipi del renzismo, sono una delle ragioni per cui stanno antipatici a molti».

Disponibile a ricandidarmi

D'Alema è disponibile a candidarsi alle prossime politiche, se gli elettori lo vorranno. L'ex premier: «Se i miei elettori mi vogliono candidato, io sono disponibile». Eventualmente, ha precisato, il collegio scelto sarebbe quello del Salento.