Berlusconi: «Generale Gallitelli sarebbe premier molto capace»

MILANO - Come candidato premier ci vuole «qualcuno che abbia fatto cose con successo Milano come il generale dei Carabinieri Leonardo Gallitelli». Lo ha detto Silvio Berlusconi, intervistato da Fabio Fazio a Che tempo che fa. L'ex premier ha precisato di aver fatto il nome di Gallitelli a titolo di esempio, «Per individuare il tipo di persona, qualcuno che non viene dalla politica. Qualcuno che possa essere ritenuto in grado, per il successo che ha avuto, di essere un buon premier».

Tajani meglio che stia in Europa

Riguardo il nome di Tajani, fatto in un altre occasione, «meglio che stia in Europa perché sta facendo molto bene - ha detto Berlusconi - Tutta l'assemblea lo considera il migliore presidente d'assemblea degli ultimi venti anni».