Fdi con Berlusconi: «Strasburgo decide sulla democrazia italiana, non solo sul Cavaliere»

ROMA - «Oggi la Corte di Strasburgo decide sulla democrazia italiana, non solo su Berlusconi. Ci auguriamo sia fatta giustizia». Lo scrive su Twitter il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. A decidere il futuro di Silvio Berlusconi in politica sarà la corte Europea dei diritti umani, deliberando sul ricorso presentato dall'ex Cavaliere contro l'applicazione della legge Severino, che rende il leader di Forza Italia incandidabile.

I tempi incerti della sentenza

La sentenza della Grande Camera della Corte potrebbe arrivare anche mesi dopo l'unica udienza prevista, del 22 novembre. Ma è cruciale per l'ex Cavaliere, che potrà o meno tornare a correre per le elezioni e presentarsi come candidato premier. Comunque vada, la decisione dei 17 giudici europei sarà definitiva. Dopo la vittoria alle regionali siciliane, che hanno visto il centro destra correre nuovamente unito per sostenere il candidato Nello Musumeci, Berlusconi sarebbe pronto a ricandidarsi, e la cosa non dispiacerebbe a molti italiani.