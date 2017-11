Raggi querela Fdi e rivendica: «Ostia dimostra che stiamo facendo bene»

ROMA - «Un bel risultato, quello di Ostia, una svolta, soprattutto nel tornare al voto. I cittadini hanno creduto nel progetto del M5S, in Giuliana Di Pillo e probabilmente hanno dato un segnale positivo anche su quello che stiamo facendo a Roma». Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi nella trasmissione diMartedì (La7) condotta da Giovanni Floris. Sul calo di consensi rispetto alla sua elezione Raggi ha spiegato: «Noi siamo arrivati nel X Municipio dopo due anni di commissariamento. La commissione prefettizia si è concentrata sul ripristino della legalità e molte persone hanno sentito lontana questa gestione, concentrata su alcuni aspetti».

La querela a Fratelli d'Italia

«La querela contro Fdi è stata presentata e forse la destra dovrebbe imparare a perdere», ha risposto a Floris la sindaca di Roma, alla domanda su come fosse sicura che i clan di Ostia non avessero votato M5S, come affermavano alcuni esponenti di Fdi. «Abbiamo preso subito le distanze e da tanto tempo denunciamo la presenza non solo degli Spada ma dei Fasciani, dei Cuntrera, dei Triassi e di altre famiglie che a Ostia hanno spadroneggiato».

Scalfari e l'endorsement per Berlusconi

«Penso che l'Italia sia pronta a voltare pagina. Noi iniziamo a guardare il futuro. Credo che il voto di Ostia ha dimostrato che tantissime persone lo vogliono fare, vogliono tirare una riga sul passato, per quanto ci sono alcuni elementi che non passano. Gli 'esperti' a Roma ci hanno lasciato 13 miliardi di debiti: è difficile tutare una linea quando il passato lo stiamo continuando ancora a pagare. Ci hanno lasciato i debiti fuori bilancio e non possiamo spendere soldi. E' importante, quando si fa una scelta, capire che cosa si sceglie. Quando si sceglie Berlusconi piuttosto che il M5S si sceglie un modello di politica, e quello, la 'politica degli esperti', ha lasciato dei danni su Roma che noi, gli 'inesperti' stiamo cominciando a riparare». E' il commento di Raggi sull'affermazione di Scalfari che tra Di Maio e Berlusconi voterebbe Berlusconi.