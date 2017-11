Formigli a Fiano: «Lavorate la domenica per abolire i vitalizi», lui replica: «Populista»

ROMA - «Il fatto che il bugiardo Renzi non abbia fatto nessun cenno al ddl sui vitalizi, che giace da settimane dimenticato al Senato, certifica quello che noi del MoVimento 5 Stelle abbiamo sempre sostenuto: ossia che il Pd non ha nessuna intenzione di approvarlo, entro la fine della legislatura, e che ha preso in giro gli italiani». È quanto afferma in una nota il deputato M5s Danilo Toninelli, che aggiunge: «È chiaro che i dem vogliono tenersi il privilegio e che, l'approvazione alla Camera in prima lettura, del ddl che prevede l'abolizione dei vitalizi, ottenuta grazie al forcing e all'insistenza del MoVimento 5 Stelle, è stata solo un'operazione di facciata».



Salvini: Per il Pd è più urgente approvare lo ius soli rispetto al taglio degli spropositati vitalizi parlamentari

«Per il Pd è più urgente approvare lo ius soli rispetto al taglio degli spropositati vitalizi parlamentari». Lo ha scritto su facebook il segretario della Lega, Matteo Salvini. «Ma certa gente - ha aggiunto - non conosce la vergogna?».