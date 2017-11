Salvini: «Nazionale tornerà a vincere con meno stranieri»

ROMA - «Io spero che ci si qualifichi ai mondiali. Detto questo faccio mie le parole dell’allenatore della Ternana: con un po meno stranieri in campo nelle giovanili e nei campionati di A, B e C ci sarebbe una Nazionale più competitiva». Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i cronisti a Montecitorio della partita di questa sera Italia-Svezia, dopo che nel match di andata gli Azzurri hanno collezionato una sconfitta per 1-0.

Nella Nazionale italiana dovrebbero giocare gli italiani

«Io rimpiango i tempi dei tre stranieri in campo – aggiunge – mi sembra che sia un diritto far crescere i nostri ragazzi giocando con un pallone, senza andare a recuperare un campione o mezze pippe dal resto del mondo». Alla domanda se non farebbe giocare Jorginho e Eder, il numero uno del Carroccio ha risposto: «Non faccio l’allenatore di calcio, ambisco a qualcosa di diverso. Se la normativa è questa per il momento è questa ma nella Nazionale italiana dovrebbero giocare gli italiani».