Pestaggio di Ostia, Rampelli: «Ricordo a Raggi che Spada si voleva candidare con il M5s»

ROMA - «La lotta alla criminalità unisce tutti. Domani a Ostia con i cittadini e con Laboratorio Civico X; giovedì 16 novembre con Fnsi e Libera. Tutti uniti per dire #FuoriLaMafiaDaRoma» così la sindaca di Roma Virginia Raggi su Twitter. Poi un secondo cinguettitoâ?? per ringraziare le istituzioni «prontamente» intervenute, con l'arresto dell'aggressore, Roberto Spada : "Grazie alla Procura di Roma e ai Carabinieri per il fermo di Roberto Spada. Immediata la reazione di tutte le Istituzioni a questa barbara aggressione. #FuoriLaMafiaDaRoma».



La Raggi a Nemo-Nessuno escluso

Ieri sera a Nemo-Nessuno escluso, su Rai2 alle 21,20, il sindaco Virginia Raggi. Alla domanda di Enrico Lucci su cosa abbia provato quando ha visto le immagini dell'aggressione a Daniele Piervincenzi, Raggi risponde: «Quando ho visto quelle immagini ho provato orrore, orrore per la violenza, orrore per la brutalità del gesto, per la violenza gratuita, ma ancora più orrore nel leggere i commenti sotto il post di Roberto Spada, perché di fatto prendevano tutti le sue difese, prendevano le difese dell'aggressore, nessuno solidarizzava con la vittima, questo è stato un ulteriore elemento di orrore».