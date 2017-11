Salvini duro sul M5s: «Incapaci di gestire un condominio. Di Maio ha fatto figura del cretino»

ROMA - Di Maio ha dato forfait al confronto tv perché «si è spaventato», «tu non vai al confronto perché temi di andare male. Del resto Renzi in tv è convincente, poi uno pensa a quello che ha fatto in 4 anni e cambia idea». Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in diretta sul Corriere web. Ciò nonostante il leader del Carroccio ha aggiunto: «Rivendico il diritto e il dovere di dialogare col Movimento 5 stelle pur con la differenza tra capacità nostra e incapacità loro di governare. Io penso che in democrazia gli elettori hanno sempre ragione quindi se i 5stelle hanno preso il 25%, io non dico che sono scioperati, frustrati. Su alcune battaglie siamo d'accordo come l'onestà e la trasparenza. La differenza con la Lega è che noi sappiamo amministrare».



Governo con centrodrestra, ma a Grillo chiedo una cosa

Sempre in tema di Movimento 5 stelle il leader della Lega ha detto: «Il governo lo facciamo insieme al centrodestra ma se mi manca un voto per abolire la legge Fornero io lo chiesdo a Grillo». Quanto a una ipotetica data delle consultazioni Salvini ha ipotizzato il prossimo 4 marzo: «Ci prepariamo a votare il 4 marzo, spero che non ci sia altra voglia di perdere tempo».