Finanziaria, Lupi: «Invece dello ius soli ci si preoccupi delle famiglie»

ROMA - «Continua l'esame della legge di Bilancio e ci rendiamo sempre più conto che ci sarà molto da lavorare e che dovrà essere radicalmente modificata. Per quanto riguarda la famiglia non faremo passi indietro, ed anzi riteniamo che si debba fare molto di più a cominciare dal rifinanziamento del bonus bebè. Inoltre adesso siamo costretti ad assistere anche allo stralcio delle norme relative all'equo compenso per gli avvocati». Lo dichiarano i presidenti dei gruppi parlamentari di Senato e Camera di Alternativa popolare-Centristi per l'Europa, Laura Bianconi e Maurizio Lupi. «La nostra contrarietà - aggiunge - è ferma e come Alternativa popolare sosteniamo la proposta di introdurre l'equo compenso non soltanto per gli avvocati ma per tutti i professionisti. Siamo, infatti, convinti che si tratti di una misura di civiltà, di equità e di giustizia verso quelle migliaia di lavoratori professionisti che contribuiscono in maniera importante allo sviluppo dell'economia di questo Paese».