Grillo ai siciliani: «Siate curiosi, provate a votarci»

CATANIA - «L'appello che faccio ai siciliani è questo: se voi siete curiosi, provateci. Perché l'indifferenza è morte, la curiosità è vita. Io dico ai siciliani siate almeno curiosi, guardate un po' oltre. Se poi non vi piacciamo, votate quello che volete, continuate così. Mi dispiace, mi addolora quando mi dicono tanto siete tutti uguali, è l'alibi per quelli che non vogliono fare niente. Noi non siamo così...». Lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo, oggi ad Aci Trezza, in provincia di Catania.