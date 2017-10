Pirozzi: «Candidato alle regionali? Non ci penso per niente»

ROMA - Martedì 24 ottobre alle 17.30, presso il Salone delle Fontane a Roma, è stato presentato il libro «La Scossa dello Scarpone. Anatomia di una passione sociale» di Sergio Pirozzi, edito da Armando editore (ingresso libero fino ad esaurimento posti). Centosessanta pagine in cui l'attività del Sindaco di Amatrice è arricchita anche da note biografiche legate ai ricordi della sua infanzia trascorsa nei «campi di terra» e in mezzo alla natura del suo Comune.

Un racconto della sua esperienza di uomo e di Sindaco, «perché - scrive nell'introduzione - sento il dovere di testimoniare un passato importante». Saranno presenti anche alcuni protagonisti della pagina FB «L'Italia nei gesti» che hanno partecipato alla triste storia di Amatrice con azioni di generosità e di solidarietà. I proventi dei diritti d'autore del libro andranno in beneficenza alle associazioni «Obm», ospedale dei Bambini Buzzi di Milano, «La strada per l'Arcobaleno», presso il Policlinico Agostino Gemelli di Roma, «Arcobaleno del Cuore», presso l' Ospedale SS. Annunziata di Taranto del reparto di oncoematologia pediatrica. A moderare l'incontro, voluto e organizzato dal Comitato «Gli amici dello Scarpone», il giornalista Rai Giuseppe Malara e la conduttrice televisiva Elisa Isoardi, mentre l'autore ha voluto invitare tutte le personalità politiche che si sono recate ad Amatrice dopo il sisma del 24 Agosto del 2016: i leader dei partiti politici (Matteo Renzi, Luigi di Maio, Giorgia Meloni, Matteo Salvini); il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani; il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e l'assessore alle Infrastrutture, alle Politiche Abitative e all'Ambiente Fabio Refrigeri. In considerazione della sospensione dei lavori del Consiglio regionale, per consentire a tutti di partecipare alla presentazione, è stato invitato anche il presidente del Consiglio regionale Daniele Leodori e il vicepresidente Francesco Storace. Presente anche il generale Sergio Santamaria, il presidente dell'Ingv - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Carlo Doglioni, Isabella Di Chio, Titti Postiglione, Vasco Errani e Ivana Spagna.