Scotto: «Boschi in conflitto di interessi, fuori da Cdm per Bankitalia»

ROMA - Un'interrogazione a Gentiloni e Padoan per chiedere che la sottosegretaria Boschi non partecipi al Consiglio dei Ministri che il prossimo 27 ottobre nominerà il nuovo Governatore di Bankitalia. Questa la richiesta depositata dal deputato di Mdp Arturo Scotto che ha espresso «gravissime perplessità sulla presenza della sottosegretaria nel Consiglio dei ministri del 27. Su di lei grava un pesante conflitto di interessi che non può essere più ignorato».

«L'interessamento da parte di un esponente di spicco dell'attuale Governo - si legge nell'interrogazione - e titolare di un ruolo strategico per quanto concerne le decisioni in seno al Consiglio dei ministri, come per l'appunto quella sulla nomina del Governatore della Banca d'Italia, suscita gravi perplessità, anche alla luce di quanto disposto dalla normativa che regola le operazioni per i soggetti in conflitto di interesse, considerato che il padre dell'onorevole Boschi, Pier Luigi Boschi - le cui attività in qualità di ex vicepresidente di Banca Etruria sono state a lungo oggetto della vigilanza bancaria e finanziaria operata da Palazzo Koch - e comunque rientrante nella fattispecie giuridica 'stretti familiari' di cui alla circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 della Banca d'Italia, che stabilisce precise disposizioni sui conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, come per l'appunto la sottosegretaria Boschi».