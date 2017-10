Referendum, Zaia ora vuole il Veneto regione autonoma

VENEZIA - Entro fine anno il presidente del Veneto, Luca Zaia, auspica di poter chiudere la partita per avviare la trattativa con il governo sull'autonomia del Veneto. "Già nelle prossime ore spero di inviare in via preventiva il documento a tutti gli stakeholder per dare il tempo di presentare osservazioni - ha spiegato - e di chiudere la partita prima di fine anno, ai primi di dicembre. E' una partita veloce, non servono discussioni dopo aver vagliato giuridicamente il quesito, aver ottenuto l'espressione del territorio e fatto un bel progetto".

Mercoledì in Consiglio regionale, ha annunciato, saranno comunicati i dati del referendum e del programma di negoziato che la giunta intende sostenere.